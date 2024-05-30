Мужчина назанимал у знакомого 49 млн рублей и попался полиции

Московская полиция задержала мужчину, который за год обманом похитил у знакомого свыше 49 млн рублей. Как сообщает «МВД Медиа», злоумышленник злоупотреблял доверием и регулярно занимал у друга, придумывая все новые отговорки, почему он не может отдать уже накопившийся долг сейчас.

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В июне 2022 года аферист попросил у приятеля средства на оплату лечения отца и развитие малого бизнеса. После этого подозреваемый стал регулярно обращаться к товарищу и занимать все новые суммы на различные нужды для предпринимательства, реализация которого якобы помогла бы вернуть все деньги.

Когда должник в очередной раз отказался вернуть средства, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигуранта заключили под стражу — ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.