Сжегшему российский паспорт певцу продлили арест

Кировский районный суд Самары принял решение продлить арест обвиняемому в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля, и музыканту стало плохо в зале суда. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

После начала спецоперации на Украине Шарлот покинул Россию, а затем публично сжег свой российский паспорт. Также он снял несколько провокационных видео. Позже певец заявил, что намерен вернуться в РФ, чтобы искупить вину. Он был задержан сразу после прибытия в аэропорту Санкт-Петербурга, а затем помещен в СИЗО.

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля. После чего певцу стало плохо и ему пришлось вызывать скорую помощь. После стабилизации состояния Шарлот был отправлен обратно в СИЗО, пишет Telegram-канал SHOT.

Арестованный певец Шарлот извинился перед SHAMAN и Мизулиной

Адвокат исполнителя Алексей Лапузин уточнил, что суд постановил продлить арест его подзащитному в среду, 29 мая, пишет РЕН ТВ.

Против Шарлота возбуждены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, певцу грозит до шести лет лишения свободы. При этом сам музыкант уже отрекся от антироссийских взглядов, заявив, что проблема заключается в неуравновешенной психике. Кроме того, он попросил прощения у россиян за свои действия и высказывания, а также написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.