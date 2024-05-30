Сотрудники Samsung пострадали от воздействия радиации

Два сотрудника завода Samsung в Южной Корее были госпитализированы после воздействия рентгеновского излучения 27 мая.

NSSC сообщила, что сотрудники испытывали «аномальные симптомы» на пальцах. Анализы крови оказались нормальными, но планируются дополнительные тесты.

Оборудование, вызвавшее инцидент, временно выведено из эксплуатации.

Samsung подтвердила, что сотрудники случайно подверглись воздействию рентгеновских лучей на руки. Компания заявила о поддержке пострадавших сотрудников и сотрудничестве с властями.

NSSC обещает принять меры, если будут выявлены нарушения со стороны Samsung.

Это не первый случай, когда корейский гигант сталкивается с проблемами радиационной безопасности. В 2012 году смерть одного из сотрудников компании была связана с воздействием радиации на производстве.

В 2015 году Samsung извинилась перед работниками, у которых развился рак, и создала фонд для компенсации пострадавшим и их семьям.