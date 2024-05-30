В российском городе сорвался лифт с женщиной и ребенком внутри

В многоквартирном доме с шестого этажа сорвался лифт, внутри была мать с ребенком. Инцидент расследует следственный отдел Нижневартовска следственного управления СК Югры, подробнее в нашем материале.

«Дверь закрылась, лифт задергался и полетел вниз. Начал стопориться и резко, грубо остановился между вторым и третьим этажами. Сын сильно испугался, мы присели на корточки, так и сидели», – цитируют женщину в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск».

Вартовчанка с сыном зашла в лифт в доме № 86 на ул. 60 лет Октября на шестом этаже. Когда лифт рухнул и затормозил, женщина вызвала дежурную службу, которая открыла двери через 15 минут после инцидента.

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Как пишут в соцсетях, на состояние лифта давно жалуются жители дома, они беспокоятся за свою жизнь и здоровье, некоторые не пользуются лифтом и ходят пешком. Инцидентом занялся следственный отдел Нижневартовска.

«Организовали процессуальную проверку: техническое обслуживание лифта не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – сообщили в пресс-службе СК Югры.

Напомним, что в Югре в этом году проведут капремонт более 400 домов, работы идут с опережением графика по поручению губернатора.