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На востоке Москвы произошел крупный пожар

Крупное возгорание в разноуровневом производственно-складском здании произошло на востоке Москвы. Об этом сообщается в МЧС России.

На востоке Москвы произошел крупный пожар
© РИА Новости / Вадим Брайдов

Уточняется, что площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

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К ликвидации возгорания привлечен вертолет Ка-32 — за 15 раз он сбросил 75 тонн воды.

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МЧС России
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