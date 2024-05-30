На востоке Москвы произошел крупный пожар

Крупное возгорание в разноуровневом производственно-складском здании произошло на востоке Москвы. Об этом сообщается в МЧС России.

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Уточняется, что площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада — внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

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К ликвидации возгорания привлечен вертолет Ка-32 — за 15 раз он сбросил 75 тонн воды.