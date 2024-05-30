В Муйском районе Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 22 тыс. га

Масштабные лесные пожары продолжают действовать в Муйском районе на севере Бурятии. Огнем от двух очагов пройдено 22 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"В целом в регионе ведется тушение шести лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24 957 га, из них 22 тыс. га - в Муйском районе", - сообщили в ведомстве.

По словам руководителя РАЛХ Сергея Борошноева, угрозы населенным пунктам в Муйском районе нет. "Вчера там дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок", - отметил он.

Всего на территории Бурятии борьбу с огнем ведут более 300 человек - это в том числе сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, пребывание граждан в лесу запрещено. В Муйском районе введен режим ЧС.