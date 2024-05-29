Задержан бивший ребенка головой о карусель мужчина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений двум детям в Кировской области, пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В СК пояснили, что в СМИ ранее появились публикации об инциденте в Кировской области. По данным журналистов, в одном из сел региона избил двух школьников на детской площадке.

По этому факту следственными органами СК России по Кировской области организована процессуальная проверка.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заметила, что в полицию обратились родители 8-летнего мальчика. Они рассказали, что в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой.

По ее словам, в ходе проверки выяснилось, что злоумышленник нанес удар и ещё одному ребёнку.

Волк добавила, что стражи порядка задержали нарушителя. Против ранее судимого жителя поселка Пасегово возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Детям оказана необходимая медицинская помощь.