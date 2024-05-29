В аэропорту Схипхол человек попал в работающий двигатель самолёта

В нидерландском аэропорту Схипхол человек попал в работающий двигатель самолёта
В амстердамском аэропорту Схипхол человек попал в работающий двигатель самолёта, в результате чего погиб.
Об этом говорится в заявлении авиакомпании KLM.
«Сегодня в Схипхоле произошёл инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб», — указывается в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о рейсе KL1341, направлявшемся в датский Биллунн.
Обстоятельства произошедшего выясняются.