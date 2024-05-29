Летевший в Армению самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла с Sukhoi Superjet 100, следовавшим в Ереван из Минеральных Вод, во вторник, 28 мая. Отмечается, что экипаж доложил о проблеме с наддувом и попросил выработать топливо в течение 15 минут.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение вернуться в авиагавань вылета. В результате лайнер с пассажирами на борту приземлился в аэропорту Минвод. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее россиянин уснул на полу самолета и нарвался на арест. Правоохранителей в связи с неадекватным поведением пассажира вызвали на борт самолета, прилетевшего в Абакан из Новосибирска.