Следственный комитет начал проверку после скандалом с досмотром школьниц на ЕГЭ в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства. Как отмечается, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверку организовала и местная прокуратура.

По данному факту следователями регионального СУ СК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — приводит агентство слова собеседника.

Кравцов прокомментировал скандал с досмотром на ЕГЭ в Воронеже

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники регионального Министерства образования.