В Северной столице до реанимации загорели два пациента

В Санкт-Петербурге студентку, которая получила солнечный ожог, перевели из реанимации в палату. У неё был диагностирован ожог 80% площади кожи.

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Кроме того, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе находятся и другие пациенты, пострадавшие от петербургского солнца.

По информации источника, один из пострадавших уже получил необходимую помощь и был отправлен на амбулаторное долечивание, а другой молодой человек заснул на солнце на полтора часа. В результате ему потребовалась помощь реаниматологов.

Как сообщает «Петербург2», этот молодой человек, у которого были обожжены 80% поверхности кожи, не сразу обратился за помощью, несмотря на своё тяжёлое состояние. На данный момент он уже выписан из медицинского учреждения.

Врач отметил, что у двух серьёзно пострадавших пациентов осталась неповреждённой только кожа головы под волосами и всё, что закрыто купальником.

Всего от солнечного ожога пострадали три человека.

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