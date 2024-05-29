В Кургане воспитатели детсада потеряли ребенка во время прогулки

Воспитатели курганского детского сада потеряли четырехлетнего ребенка. Мальчик один ушел из детсада во время прогулки. Педагоги не заметили, как малыш вышел в открытые ворота за пределы учреждения. Найти дом ребенку помог прохожий мужчина, рассказали URA.RU родственники мальчика.

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«Утром мама увела ребенка в детский сад и уехала на работу. В обед ей позвонил старший сын из дома, и сообщил, что какой-то мужчина привел брата домой. Ребенок ушел из садика с прогулки, и никто не заметил этого. При этом из детского сада родителям даже не позвонили. Когда мать сама позвонила в детсад, там подтвердили, что не могут найти ребенка», — рассказал родственник семьи.

Ворота садика были открыты после того, как в учреждение завезли продукты. Ребенок прошел через территорию детсада и вышел за пределы. Сам ребенок рассказал семье что, когда вышел из садика, подошел к незнакомому мужчине и попросил увести его домой. Адрес он помнил и назвал прохожему.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию.