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Извержение вулкана началось в Исландии

Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии. Это уже пятое извержение в регионе начиная с декабря прошлого года.

Извержение вулкана началось в Исландии
© Mir24.TV

По данным Национального метеорологического бюро, извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур. В настоящее время вытекшая магма движется к городу Гриндавик.

Точное место извержения и его масштабы пока не уточняются. Для оценки ситуации в воздух поднят вертолет береговой охраны, передает телерадиокомпания RUV.

Ранее, в марте, на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана Сварценги. Тогда этот вулкан активизировался в четвертый раз с декабря прошлого года. Эксперты из исландского метеорологического управления заявили, что извержение стало относительно устойчивым.

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