В конце января Мосгорсуд признал его виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорил к четырём годам колонии общего режима.

«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит текст решения Первого апелляционного суда общей юрисдикции РИА Новости.

Приговор обжаловала сторона защиты Стрелкова. Заседание, как и слушания в суде первой инстанции, проходило в закрытом режиме.

Стало известно о посадке замминистра обороны в камеру Стрелкова

Дело в отношении бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики возбудили 18 июля прошлого года. Через три дня Игорь Стрелков был задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности.