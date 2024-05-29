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Французы задержали 10 чеченцев

Французская полиция задержала 10 представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.

Во Франции задержали 10 чеченцев
© globallookpress.com

Правоохранители провели операцию в 12 городах страны. По данным следствия, задержанные, чьи имена не разглашаются, могут быть связаны с радикальными исламистскими группировками. В данный момент проходят обыски.

Во Франции задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов

В феврале 2021 года Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических движений, включая «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация).

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