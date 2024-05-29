Мужчина вынул из головы стрелу от арбалета и остался жив

В Москве 58-летний мужчина, убивший 44-летнюю супругу из арбалета, сам тоже едва остался жив, передает Telegram-канал SHOT. Выяснилось, что в голову подозреваемого от виска до виска насквозь прошла стрела от арбалета.

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Известно, что мужчина вынул стрелу из головы самостоятельно. Предполагается, что не ощущать нестерпимую боль мужчине помогают неизвестные вещества. Пока москвич находится в неадекватном состоянии и не может пояснить, что произошло.

Кроме того, в доме, где произошло убийство, при обыске были обнаружены пистолет с глушителем, арбалетные стрелы и больше сотни патронов. Против мужчина заведено дело по статье об убийстве и незаконном ношении оружия

Ранее подруга погибшей рассказала, что москвичка хотела расстаться с мужем. Она подчеркнула, что они развелись много лет назад, но позже женщина решила вернуться. По ее словам, мужчина обещал, что перестанет пить и не будет проявлять агрессию. Как уточнила подруга убитой, подозреваемый был очень вспыльчивым. Тело женщины обнаружили на северо-востоке Москвы 28 мая.

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