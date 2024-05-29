В российском регионе конь насмерть лягнул шестилетнего мальчика

В Ненецком автономном округе (НАО) конь насмерть лягнул шестилетнего мальчика. О происшествии в российском регионе стало известно РЕН ТВ.

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Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в деревне Лабожское. Мать ребенка, которой и принадлежал жеребец, отпустила ребенка погулять у дома.

Там же бродил и конь — вне специально отведенного, огороженного места. Источник пояснил, что мальчик подошел поближе к коню, в результате чего тот ударил его копытом по голове.

Детсадовец получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в центре Махачкалы Мercedes сбил выбежавшую на дорогу лошадь. Водитель иномарки не пострадал.