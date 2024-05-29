Названа причина смерти отдыхавшей в Турции россиянки

Генконсульство Турции сообщает о том, что смерть 39-летней туристки из России наступила по естественным причинам. Тело Александры, приехавшей на курорт из Ярославля, было обнаружено сотрудниками отеля в номере на полу. Подробности сообщает Kp.ru.

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По данным источника, 12 мая путешественница сняла гостиничный номер в одном из городов, а после пропала. Она не отвечала на звонки и не открывала двери. 25 мая сотрудники отеля вскрыли дверь ее номера и обнаружили тело туристки. Как отмечает издание Sabah, женщина лежала на полу без признаков жизни.

После необходимых проверок и расследований Генконсульство РФ в Аланье озвучило причину смерти отдыхающей. Судмедэксперты пришли к выводу, что она умерла по естественным причинам.

Российского туриста нашли мертвым в отеле Аланьи

Российские дипломаты связались с семьей умершей и сообщили, что могут помочь родным с транспортировкой тела на родину.

Напомним, что похожая ситуация произошла две недели назад с 37-летним россиянином, который приехал отдыхать в Турцию. Он устроил пикник с другом и в какой-то момент решил искупаться, прыгнув с большой высоты. Обнаружить тело удалось только через семь часов.

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