В Петербурге найдены тела двух несовершеннолетних студенток

Расследование трагедии поставлено на контроль прокуратуры.

Накануне, 28 мая, в одной из квартир Калининского района Петербурга были обнаружены тела двух несовершеннолетних студенток. Как сообщает городская прокуратура, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно известно, что причиной гибели студенток стало отравление неизвестным веществом.