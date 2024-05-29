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В Петербурге найдены тела двух несовершеннолетних студенток

Расследование трагедии поставлено на контроль прокуратуры.

В Петербурге найдены тела двух несовершеннолетних студенток
© РИА Новости

Накануне, 28 мая, в одной из квартир Калининского района Петербурга были обнаружены тела двух несовершеннолетних студенток. Как сообщает городская прокуратура, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно известно, что причиной гибели студенток стало отравление неизвестным веществом.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — сообщает городская прокуратура.
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Генпрокуратура РФ
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