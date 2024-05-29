Названо число пострадавших при взрыве в российском ресторане

В ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах взорвался баллон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в заведении на Ярославской улице. По предварительной информации, баллон был не с бытовым газом, но находился под давлением.

По информации Telegram-канала 112, пострадали восемь человек. Им оказывают медицинскую помощь. Состояние получивших травмы не уточняется. На месте работают экстренные службы.

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Прокуратура начала проверку. В ходе нее сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку организации безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана.

Напомним, что ранее один человек погиб и еще один пострадал при взрыве баллона с газом в подвале частного дома в поселке Чолово Лужского района Ленинградской области. Строение оказалось полностью разрушено. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с баллоном.