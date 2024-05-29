Стало известно, от чего россиянка умерла в номере отеля в Турции

Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщает Генконсульство Антальи, комментарий публикует РИА Новости. В дипмиссии рассказали, что трагедия произошла в номере отеля в Аланьи, где туристка проживала с 12 мая.

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25 мая в номере одного из отелей Аланьи обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянка найдена мертвой в городе Аланья в турецкой провинции Анталья. Тело 39-летней женщины обнаружили в ее гостиничном номере. Отмечалось, что туристка долгое время не покидала свой номер, после чего сотрудники гостиницы решили проверить, все ли с ней в порядке.

Похожий случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Также в таиландском курортном городе Паттайя арестовали британца по подозрению в убийстве россиянина. Предположительно, между мужчинами возник бытовой конфликт в ночь на понедельник, 27 мая.