Восемь пострадавших: газовый баллон разнес ресторан гостиницы в Чебоксарах

Гости и сотрудники ресторана чебоксарской гостиницы получили травмы из-за взрыва газового баллона. Последствия инцидента сняли на камеру.

Сегодня, 29 мая, стало известно об инциденте, произошедшем в Чебоксарах. В ресторане гостиницы "Волга Премиум" внезапно взорвался газовый баллон.

В помещении в момент инцидента находились сотрудники заведения и гости. По предварительным данным, взрыв травмировал восьмерых человек. Кадры разрушенного зала и капель крови были опубликованы в Telegram.

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