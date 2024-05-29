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Школьник и его мать скончались после выпускного с разницей в один день в Челябинске

В Челябинске после выпускного умер девятиклассник. На следующий день скончалась его мать.

Школьник и его мать скончались после выпускного в Челябинске
© Vse42.ru

В Челябинске с разницей в один день умерли школьник и его мать. Сообщается, что подросток окончил девятый класс. Через несколько дней после выпускного подросток умер. Через день умерла мама школьника. При этом уточняется, что у женщины остался сын-семиклассник, его забрала к себе бабушка.

Как передает "МК", криминального характера нет. Началась судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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