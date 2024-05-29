Мужчине отрезало голову во время катания на гидроцикле
55-летнему мужчине на гидроцикле срезало голову натянутым через реку тросом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостане, инцидент произошел вблизи деревни Юматово на реке Дема вечером 28 мая.
По информации ведомства, трое мужчин решили покататься на гидроциклах. Один из друзей, шедший первым, не заметил протянутый поперек водоема металлический трос понтонного моста и зацепился за него. Он скончался на месте.
Спасатели достали тело погибшего из воды. Сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и законность организации тросовой переправы на реке.
В пресс-службе управления Следственного комитета по региону добавили, что на место происшествия выезжали следователи совместно с сотрудниками полиции. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.