Мужчине отрезало голову во время катания на гидроцикле

55-летнему мужчине на гидроцикле срезало голову натянутым через реку тросом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостане, инцидент произошел вблизи деревни Юматово на реке Дема вечером 28 мая.

© МЧС РФ

По информации ведомства, трое мужчин решили покататься на гидроциклах. Один из друзей, шедший первым, не заметил протянутый поперек водоема металлический трос понтонного моста и зацепился за него. Он скончался на месте.

Спасатели достали тело погибшего из воды. Сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и законность организации тросовой переправы на реке.

В пресс-службе управления Следственного комитета по региону добавили, что на место происшествия выезжали следователи совместно с сотрудниками полиции. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.