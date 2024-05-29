Мошенник за год занял и похитил у знакомого 49 миллионов рублей

Отряд быстрого реагирования задержал в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 49 миллионов рублей. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По предварительным данным, летом 2022 года злоумышленник занял у своего знакомого несколько миллионов рублей на лечение отца. Позднее он попросил еще несколько миллионов на развитие малого бизнеса, пообещав вернуть деньги в ближайшее время. Так продолжалось до ноября 2023 года.

Вернув приятелю малую часть занятой суммы, он начал кормить его «завтраками», а затем вовсе пропал с 49 миллионами рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемого задержали на проспекте Вернадского. Им оказался 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии с судимостью. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В этот же день на юго-западе столицы задержали башкирского телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, мужчина похитил более чем 25,6 миллиона рублей у слушателей его бизнес-курсов. Несколько лет он находился в федеральном розыске. Суд отправил Байбурина в СИЗО.