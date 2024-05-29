Школьница умерла от пневмонии после того, как ей отказали в госпитализации

Школьница из Симферополя скончалась от пневмонии после того, как мать девочки привезла ее в больницу с жалобами на боль в ноге и температуру, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Как утверждает женщина, врачи отказывались положить ее дочь в отделение.

Согласно публикации, во время первого визита в больницу персонал связал симптомы девочки с осложнением тонзиллита и отправил ее домой, выписав лекарства. Впоследствии ребенку стало только хуже, школьница не могла ходить. Когда мать вновь привезла ее в больницу, врачи лишь увеличили дозу препаратов.

Ночью у девочки начались проблемы с сердцем, ее снова привезли в больницу уже на скорой. Пациентку осмотрели и сделали ей томографию. После этого ребенок посинел, температура тела упала до 34 градусов. Однако медики лишь выдали ей грелку и горячий чай. Через несколько минут у школьницы остановилось сердце, причиной смерти назвали пневмонию.

Мать 12-летней девочки уверена, что ее дочь скончалась из-за халатности врачей, отказывавшихся переводить ее в реанимацию. По факту произошедшего Минздрав проводит проверку.

Ранее на окраине аула Бжедухабль в Адыгее маленькая девочка сгорела внутри охваченной огнем машины. По данным МЧС, ребенок спал в машине, пока взрослые собирали клубнику.