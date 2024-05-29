В Ивангороде мужчина зарезал мать и бегал по улице в окровавленной одежде. Об этом сообщает 78.ru.

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28 мая в Ленинградской области было обнаружено тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями. В совершении убийства подозревают 41-летнего сына погибшей. Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес родительнице удары ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

По информации источника, мужчину задержали, когда он бегал по улице в крови и пугал прохожих. Следователь направил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Подмосковье раздельщица мяса случайно зарезала рабочим ножом упаковщицу сосисок. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Иркутской области муж зарезал жену в ЗАГСе во время оформления развода. 21-летняя девушка скончалась на месте.