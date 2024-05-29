Мужчина попытался украсть из столичного магазина носки за пять тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на юго-востоке Москвы мужчину, который попытался украсть носки за пять тысяч рублей из сетевого магазина. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине на Волгоградском проспекте. Злоумышленник взял с прилавка носки стоимостью почти пять тысяч рублей и попытался пронести их мимо кассы, однако на выходе его остановил охранник.

Прибывшие по сигналу тревоги росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 36-летний житель Владимирской области. Злоумышленника отвезли в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в Коломенском. Местный житель попытался украсть из супермаркета 10 упаковок сыра.