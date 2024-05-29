Изнасиловавшему москвичку в лифте мужчине вынесли приговор

Симоновский районный суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал москвичку в лифте жилого дома. Об этом в среду, 29 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, 31-летнего гражданина Узбекистана признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 февраля в Даниловском районе. Злоумышленник возле лифта заметил незнакомку, после чего напал на нее и изнасиловал. Позже пострадавшая обратилась в полицию.