Россияне на Бали заразились загадочной болезнью

Молодая семья заразилась загадочной болезнью во время отдыха на Бали. Тела родителей и их двухмесячного ребенка покрыли пузыри и язвы. При этом окончательный диагноз туристам до сих пор не поставили. Об этом сообщает Shot.

«Блогерша Анастасия с мужем и сыном двух месяца отдыхали в Индонезии. Всех троих атаковал необычный вирус — он похож на ветрянку, протекает с пузырями и язвами по всему телу», - передают авторы канала.

При этом заболевшим не помогают ни одни лекарства. Также окончательный диагноз до сих пор не определен. В настоящий момент состояние туристов стабильное. Они возвращаются в Россию.