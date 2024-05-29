В Москве задержали автора курсов, подозреваемого в афере на полмиллиарда

Подозреваемый в мошенничестве на полмиллиарда рублей автор курсов по трейдингу из Башкирии задержан в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчину «взяли» в аэропорту Внуково по прилете из-за границы, ранее он был объявлен в федеральный розыск по уголовной статье «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере» еще в 2021 году.

Как стало известно каналу, 33-летний Азат Байбурин в прошлом вел новости экономики у себя в регионе, в 2018 году он открыл фирму «Рост Капитала» и начал ездить по стране, обучая людей биржевому трейдингу, однако, по словам посетителей, лекциями дело не ограничивалось.

Авторы канала утверждают, что наставник агитировал трудоустроиться к нему в компанию, перечислить деньги на счет и передать все свои финансы ему в управление. Как говорят его бывшие сотрудники, некоторые закладывали квартиры и продавали авто, впечатляясь речами Азата, в итоге все оказывались в классической безвыходной ситуации, оставшись и без денег, и без работы.

По информации канала, в 2019 году задержанный закрыл свое ИП, всего за год он обманул около 500 человек, присвоив более 500 млн рублей. Отмечается, что никто из пострадавших до сих пор не получил никаких денег. Байбурину может грозить до десяти лет колонии.

Ранее в Ульяновской области задержали депутата, который под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дело направлено в суд, депутату грозит до 10 лет лишения свободы.