В Рязанской области балкон упал вместе с женщиной

Рязанские следователи возбудили уголовное дело о ЧП в Касимове, где балконная плита второго этажа обрушилась вместе с вышедшей на нее хозяйкой квартиры.

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Инцидент произошел вечером 26 мая, женщина госпитализирована с травмами.

"Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в управлении СК по региону.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка работе обслуживающей дом управляющей компании.