Появились детали смерти двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась проверка по факту обнаружения мертвыми двух подростков, их тела нашли в квартире дома на улице Софьи Ковалевской, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мать несовершеннолетней полагает, что они свели счеты с жизнью.

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Уточняется, что накануне вечером, 28 мая, в полицию поступил сигнал от жительницы города, сообщившей о смерти ее 16-летней дочери и 17-летнего молодого человека, который состоял с ней в отношениях. Женщина пояснила, что девочка проживала отдельно от нее в квартире, доставшейся ей в наследство от бабушки. Петербурженка отметила, что несовершеннолетняя не выходила на связь, поэтому она решила приехать к ней в гости. По ее словам, тела подростков находились на кровати. По данным издания, на месте происшествия работают криминалисты, следов насильственной смерти выявлено не было.

Ранее в Петербурге строители Большого Невского моста обнаружили труп мужчины. Уточняется, что пока личность погибшего не установили из-за наличия гнилостных изменений.

Троих мертвых подростков нашли в Краснодаре после курения неизвестного вещества

До этого случайный прохожий нашел тело новорожденного в парке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга. Мужчина сообщил в полицию о страшной находке. Состояние тела указывало на то, что оно находилось там уже давно.