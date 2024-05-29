Стали известны подробности гибели мужчины в Башкирии при катании на гидроскутере

По факту гибели мужчины во время катания на гидроскутере в Уфимском районе началась доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном СК.

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По данным ведомства, в тот вечер, 28 мая, на гидроскутерах по реке Дема катались трое: двое взрослых и один несовершеннолетний юноша. 54-летний мужчина, двигавшийся впереди, не заметил металлический удерживающий понтонный мост трос, на большой скорости зацепился за него и, получив травму головы, умер.

Тело вытащили из воды спасатели.