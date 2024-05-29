Фигуранту дела о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение

Следственный комитет ужесточил обвинение техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, фигуранту дела о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, сообщает «Коммерсант». Раньше ему грозило до пяти лет лишения свободы, сейчас максимальный срок составляет семь лет.

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Изначально мужчине вменяли ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека). Теперь же ему вменяется ч. 3 той же статьи, то есть нарушение, повлекшее смерть двух или более лиц.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года около 10:40. Очевидцы рассказали, что он произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ компании «ПироРос». СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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В результате погибли девять человек, пострадали более 100. Были повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 машин. В Сети появилось видео огромного столба дыма, который заполоняет небо. По словам местных жителей, даже в двух километрах от эпицентра в квартирах «сильно трясся потолок» и выбивало стекла.