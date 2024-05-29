Во Владивостоке из-за аварии без электричества остались около 4 тыс. человек

Аварийное отключение электроэнергии произошло во Владивостоке в районе Эгершельд, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. По данным экстренных служб, под отключение попали около 4 тыс. человек.

"Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии В период с 9:00 (02:00 мск) до 10:00 (03:00 мск) часов 29 мая 2024 года в результате повреждения подземного участка линии электроснабжения при производстве строительных работ на улице Леонова произошло аварийное отключение электричества у потребителей на улицах Крыгина, Леонова, Морозова, Сипягина и других", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура района даст оценку действиям подрядчика при проведении работ в зоне залегания участка сети.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах Владивостока, отключение затронуло 4 тыс. человек в 23 многоквартирных домах. Как сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей, ориентировочно устранить последствия планируется к 13:35 (06:36 мск).