В Приморье задержали группу, выдававшую фиктивные медсправки мигрантам

Сотрудники полиции Приморья задержали трех руководителей частной клиники, выдававшей иностранным гражданам справки об отсутствии у них опасных заболеваний без фактического медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России перекрыли канал незаконной миграции. Полицейские установили, что учредитель, генеральный директор и главврач частной медицинской организации обеспечили выдачу иностранцам фиктивных заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. На самом деле мигранты не проходили осмотра врачом-фтизиатром", - говорится в сообщении.

По данным полиции, используя фальшивые справки, иностранные граждане получали возможность оформить разрешительные документы для пребывания в России свыше 90 суток. Также установлено нарушение условий получения этой фирмой медицинской лицензии.