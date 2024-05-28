Опубликован ролик с похищенным ХАМАС россиянином

28-летний Александр Труфанов попал в плен в секторе Газа во время атаки боевиков на Израиль 7 октября прошлого года.

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«Александр Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой, которых смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра был зверски убит террористами», — сообщает посольство Израиля в России в своём Telegram-канале.

В посте указано, что у Труфанова двойное российско-израильское гражданство.

Ролик длится около 30 секунд. В нём Александр называет своё имя и сообщает, что в ближайшее время расскажет о пережитом в Газе, пересказывает содержание видео Times of Israel.

По данным израильской стороны, в плену у группировки группировка «Исламский джихад», которая признана террористической и запрещена в России, до сих пор остаются 128 человек.