На Украине избрали меру пресечения бывшему замглавы офиса президента

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему заместителю главы офиса президента страны в виде залога в размере 10 млн гривен (около $247,5 тыс. по текущему курсу НБУ). Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

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Имя обвиняемого не указывается, однако издание "Страна" утверждает, что речь идет об Андрее Смирнове, который лишился своей должности в марте текущего года.

"28 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 млн гривен залога к бывшему заместителю руководителя офиса президента Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Указывается, что обвиняемого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен (около $389 тыс. по текущему курсу НБУ).

Также бывшего замглавы офиса президента обязали являться по каждому требованию детектива, прокурора и суда, не покидать Киев без разрешения, сообщать об изменения места жительства и работы, не общаться со свидетелями по делу и сдать свой загранпаспорт. Эти обязательства возложены на него до 28 июля.

22 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт предъявления обвинения в незаконном обогащении Смирнову.

По данным НАБУ, с 2020 по 2022 гг. чиновник приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его официальный доход. Речь идет о нескольких автомобилях, мотоциклах, квартире во Львове и земельном участке в Закарпатье. Имущество было зарегистрировано на его брата, отметили в НАБУ. В ведомстве уточнили, что разоблачить коррупционера удалось благодаря журналистскому расследованию, опубликованному изданием "Украинская правда".