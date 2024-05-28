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Пьяный пассажир устроил дебош в летевшем в Екатеринбург лайнере

Сотрудники транспортной полиции сняли с борта и доставили в дежурную часть в аэропорту Кольцово пьяного пассажира рейса «Красноярск — Екатеринбург», пишет портал Е1.ru.

Мужчина устроил дебош на рейсе из Красноярска
© РИА Новости

Инцидент произошел во вторник, 28 мая.

По данным портала, нетрезвый нарушитель устроил дебош на борту самолета, ругался матом, провоцировал других пассажиров на конфликт.

Стражи порядка составили на 42-летнего жителя Кемеровской области протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».

После оформления документов силовики доставили дебошира в специальное помещение для задержанных лиц. Суд над нарушителем предположительно пройдет в среду, 29 мая. Правоохранители примут решение о наказании за пьяные выходки.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроил дебош на рейсе «Москва – Дубай» авиакомпании Flydubai.

Поведение футболиста было вызвано тем, что рейс был перенесен с 4:45 на 23:30 по техническим причинам.

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