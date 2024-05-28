Мужчина устроил дебош на рейсе из Красноярска

Сотрудники транспортной полиции сняли с борта и доставили в дежурную часть в аэропорту Кольцово пьяного пассажира рейса «Красноярск — Екатеринбург», пишет портал Е1.ru.

Инцидент произошел во вторник, 28 мая.

По данным портала, нетрезвый нарушитель устроил дебош на борту самолета, ругался матом, провоцировал других пассажиров на конфликт.

Стражи порядка составили на 42-летнего жителя Кемеровской области протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».

После оформления документов силовики доставили дебошира в специальное помещение для задержанных лиц. Суд над нарушителем предположительно пройдет в среду, 29 мая. Правоохранители примут решение о наказании за пьяные выходки.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроил дебош на рейсе «Москва – Дубай» авиакомпании Flydubai.

Поведение футболиста было вызвано тем, что рейс был перенесен с 4:45 на 23:30 по техническим причинам.