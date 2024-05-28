Мужчина устроил дебош на рейсе из Красноярска

Неадекватного пассажира авиарейса из Красноярска, ругающегося матом, сняли с борта сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга. Нетрезвого нарушителя общественного порядка доставили в аэропорт Кольцово.

«Неадекватный пассажир рейса „Красноярск — Екатеринбург“ устроил дебош на борту самолета. По рассказам очевидцев, вызывающее поведение мужчина в красном демонстрировал весь полет», — сообщает красноярский telegram-канал «Борус».

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что мужчина выкрикивает нецензурные выражения и провоцирует других пассажиров. Не допустить конфликт пытался бортпроводник. По прилете в Екатеринбург дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

Ранее в Новом Уренгое задержали пьяных вахтовиков из Татарстана и Башкортостана. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они всячески донимали пассажиров и не реагировали на замечания работников аэропорта.