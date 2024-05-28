В Москве обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти

Столичный СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"В квартире жилого дома, расположенного на северо-востоке Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области туловища и головы", - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее муж, который также находился в квартире с повреждениями. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. "Следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.