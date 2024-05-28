Змея заползла в магазин в Москве

Змея заползла в магазин в районе Савелки города Зеленоградского административного округа Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

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Канал сообщает, что перепугавшиеся продавцы позвонили в службу и сообщили, что в помещении замечена змея зеленого окраса. На место прибыли пожарные. Оказалось, что рептилия выползла из-под холодильника, ее удалось поймать с помощью специального инструмента.

«Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, а оттуда переведен в пластиковую бутылку. (...) Сотрудники магазина отделались легким испугом. Рептилия не пострадала», — сообщает департамент.

Ранее в центре Москвы, на улице Красина, нашли змею с тигровым окрасом. Для отлова пришлось вызвать спасателей. Прохожий вышел на прогулку с собакой и обнаружил животное. Он описал змею как двухметровую рептилию оранжевого цвета.