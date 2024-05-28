Вскрылись подробности трагедии в Адыгее, где в машине заживо сгорел ребенок

В Адыгее родители сгоревшей заживо в автомобиле трехлетней девочки оставили ее, потому что не думали, что машина может вспыхнуть, рассказал NEWS.ru источник. Собеседник издания отметил, что во время трагедии ребенок спал. Как отметил источник, причины пожара пока не установлены.

Это страшная трагедия, не нужно искать виноватых. Родители оставили ребенка в машине, потому что она спала. Такого итога никто не ожидал. Почему машина загорелась, еще неизвестно. Пусть полиция во всем разбирается. Они (родители погибшей. — NEWS.ru) сейчас готовятся к похоронам, — рассказал собеседник издания.

Трагедия произошла сегодня, 28 мая, на окраине аула Бжедугхабль. Пока родители собирали клубнику, их автомобиль с находящейся внутри дочерью неожиданно загорелся. Девочка скончалась на месте.

В Ставропольском крае ранее при пожаре погиб 10-летний ребенок. В пресс-службе МЧС пояснили, что он надышался едким дымом и скончался в больнице. В момент возгорания дома были все члены семьи: взрослые и двое детей.

Ранее в Ленинградской области два человека погибли при пожаре, возникшем из-за оставленной на плите еды. Трагедия произошла в двухэтажном частном доме в деревне Химози. В здании также находились дети, они не пострадали.