В Одессе произошел взрыв в районе порта

На фоне воздушной тревоги в Одессе произошел взрыв, вероятно, в районе порта. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — сказал Лебедев.

По его словам, из-за низкой облачности перед дождем нельзя увидеть, куда именно упал снаряд. По предварительным данным, это может быть район Пересыпи, территория порта.

Он добавил, что в сторону порта отправились машины скорой помощи.

Ранее после объявления воздушной тревоги произошли взрывы в Харькове. Сирены также звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины.