Россиянин выплатит бывшей девушке 200 тысяч рублей за преследование после расставания

Суд в Свердловской области обязал ответчика заплатить 200 тыс. рублей его бывшей девушке, которую он преследовал. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Барсукова.

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По словам юриста, его клиентка встречалась с молодым человеком с 2018 года по декабрь 2022-го. При этом мужчина был женат и не планировал разводиться ради создания семьи со своей любовницей, и в итоге последняя решила прервать отношения.

«Моя доверительница показала своему возлюбленному на дверь. И вот здесь началось самое ужасное: он превратился в ненасытного и коварного монстра, который стал преследовать свою бывшую девушку везде», — объясняет Барсуков.

После этого мужчина стал оскорблять экс-партнершу в сообщениях, а также подкарауливал ее и избивал при личных встречах. Он не боялся привлечения к ответственности и, будучи уверенным в своей безнаказанности, даже поджидал жертву возле отдела полиции. Около года назад пострадавшая решила обратиться к адвокату, и тот направил жалобу в прокуратуру на бездействие полицейских, к которым его подзащитная неоднократно обращалась.

«Дела закрутились. Первое дело рассмотрел мировой судья и привлек нашего монстра к административной ответственности за побои, назначив административный штраф — 10 тысяч рублей», — отмечает юрист.

Другой гражданский иск был рассмотрен 27 мая в Красногорском районном суде города Каменска-Уральского, там ответчика обязали прекратить преследование женщины и заплатить ей компенсацию морального вреда и судебные издержки в размере 200 тыс. рублей.