Молния ударила в детей в прибрежном городе Пуэрто-Рико

Молния ударила в трех детей в прибрежном городе Изабела в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает ABC News.

По информации пуэрториканской полиции, инцидент произошел в понедельник, 27 мая, во время урагана. Трое детей стояли рядом под открытым небом, когда по ним пришелся разряд. На кадрах с места происшествия видно, что сразу после удара несовершеннолетние упали на землю.

Отмечается, что пострадавшие в возрасте от 7 до 12 лет, их доставили в больницу соседнего города Агуадилья. Состояние самого старшего оценивается как тяжелое.

Напомним, 19 мая молния ударила в палаточный лагерь с детьми в немецком районе Зост земли Северный Рейн-Вестфалия. В момент происшествия на территории лагеря находились около 700 несовершеннолетних. Никто из них серьезно не пострадал, однако 38 детей госпитализировали для наблюдения.