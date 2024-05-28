Полиция Таиланда задержала Никиту Литвинкова, героя легендарного мема про «борщик с капусткой, но не красный». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой мужчина находится в настоящее время в миграционной тюрьме Паттайи за просрочку выезда на 150 дней.

Знакомые Никиты рассказали, что Литвинков получил местные автомобильные права и полагал, что это автоматически продлевает визу. Позже выяснилось, что это не так.

Журналисты отметили, что россиянин связался с родными с чужого телефона и попросил их выслать 70 тыс. рублей на билет. Затем он позвонил снова и попросил приобрести билет на его имя. Они не смогли выполнить его просьбу, так как он не сообщил данные своего паспорта.

Напомним, что мем появился на основе репортажа, сделанного в 2008 году в школе подмосковного Королева.

Один из старшеклассников, представившийся как Никита Литвинков, рассказал сотрудникам телеканала о том, что в столовой подаются «борщик с капусткой, но не красный» и «чай, после которого чувствует себя человеком».

Отрывок с монологом попал на Youtube в 2008 году, но широкую популярность ролик, а вместе с ним и Никита, приобрел только в 2011. Высказывания школьника стали мемами, попали на радио, телевидение и в блоги.