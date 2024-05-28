Герой популярного в российской Сети мема (шуточной публикации — прим. «ВМ») про «борщик с капусткой, но не красный» Никита Литвинков был задержан в Таиланде. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал Telegram-канал Baza.

По его данным, сейчас мужчина находится в миграционной тюрьме Паттайи. Знакомые интернет-знаменитости пояснили, что Литвинков просрочил выезд из страны почти на 150 дней.

По информации канала, 27 мая мужчина вышел на связь с родственниками и попросил у них средства на обратный билет. Потом Литвинков просто попросил близких самостоятельно приобрести ему билет в РФ.

— После этого связь с Никитой опять пропала. При этом родные не знают, как помочь ему, так как у них нет данных его паспорта, — сообщает Baza.

В 2015 году в интернете был распространен мем с платьем, который поставил многих пользователей в тупик. Все гадали, какого на самом деле цвета одежда — синего или бело-золотого. Британский таблоид Daily Mail сообщил, что сделавший эту резонансную фотографию мужчина попытался убить свою супругу и сейчас находится под арестом.