Причастные к незаконному осуждению подростка в Уфе трое судей подали в отставку

Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан наложила дисциплинарное взыскание на троих судей, которые причастны к незаконному осуждению подростка в Уфе по делу о наркотиках. Данные судьи подали в отставку, сообщается на сайте коллегии.

В апреле председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в отношении сотрудников ведомства, которые расследовали уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Ранее подросток сделал обращение, в котором сообщил, что в отношении него был вынесен обвинительный приговор за незаконный оборот наркотиков, хотя он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

"В закрытом заседании квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан рассмотрела заключение комиссии квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан по проверке сведений <…> в отношении судьи Демского районного суда города Уфы Верещак Г. С., признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка и за совершение дисциплинарного проступка наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, удовлетворила заявление Верещак Г. С. о прекращении полномочий судьи в связи с уходом в отставку 29 мая 2024 года", - сказано в сообщении.

Такие же обращения рассмотрены в отношении председателя, судьи Демского районного суда Идиатулина Р. И., судьи Верховного суда Республики Башкортостан Каскинбаева Ф. Ф. За дисциплинарный проступок на них наложено взыскание в виде предупреждения, их заявления об уходе в отставку также удовлетворены, следует из сообщения коллегии.

Как написал в телеграм-канале адвокат Виталий Буркин, ранее защищавший незаконно осужденного Константина Носырева, судьи "приняли участие в незаконном осуждении" его подзащитного. По данным Буркина, подросток отбывал наказание в воспитательной колонии с декабря 2022 года до конца марта 2024 года, сейчас он подал иск о взыскании 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.